Argentina: elezioni presidenziali, dure critiche all'Fmi da parte del candidato kirchnerista Alberto Fernandez (3)

- Da parte dell'organismo è stato trasmesso invece un breve comunicato dove si sottolinea che la delegazione "ha avuto una riunione produttiva con Fernandez e i suoi assessori" e che si è trattato di "una opportunità per scambiare opinioni sulle prospettive economiche attuali dell'Argentina e conoscere le sue priorità in materia di politica economica". Parallelamente alla riunione di Buenos Aires, il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, ha incontrato ieri il presidente argentino, Mauricio Macri, al margine dei lavori del vertice G20 in corso di svolgimento ad Osaka, in Giappone. (segue) (Abu)