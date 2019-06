Argentina: elezioni presidenziali, dure critiche all'Fmi da parte del candidato kirchnerista Alberto Fernandez (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'occasione Lagarde ha ribadito il "sostegno" dell'organismo "al programma di stabilizzazione economica dell'Argentina e ai continui sforzi politici per affrontare le vulnerabilità economiche". "Questi sforzi stanno iniziando a dare risultati e dovrebbero gettare le basi per il ritorno della fiducia e della crescita", ha aggiunto Lagarde, manifestando ottimismo circa una rapida approvazione della quarta revisione dell'accordo Stand By (Sba) da 57,1 miliardi di dollari, il maggiore mai concesso dall'organismo. (segue) (Abu)