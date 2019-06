Germania: gruppo di estrema destra preparava attentati contro oppositori politici

- Il gruppo di estrema destra Nordkreuz (“Croce del Nord”), attivo in Meclemburgo-Pomerania anteriore, perparava attentati contro oppositori politici e a tal fine aveva ordinato 200 sacchi per cadaveri e un notevole quantitativo di calce viva. È quanto si legge in un rapporto riservato ell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. Il documento è trapelato sulla stampa tedesca, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano “Der Tagesspiegel”. Venuto a conoscenza della minaccia posta dal Nordkreuz, il BfV ne avrebbe informato il Bundestag chiedendo l'autorizzazione ad attuare estese misure di sorveglianza nei confronti dei membri del gruppo, sui cui la Procura generale federale indaga dal 2017. La magistratura sospetta, infatti, che il Nordkreuz stesse preparando un attentato. Alla formazione estremista apparterrebbero “più di 30 survivalisti in collegamento sul servizio di messaggeria istantanea Telegram”. (segue) (Geb)