Germania: gruppo di estrema destra preparava attentati contro oppositori politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei loro messaggi, i membri del Nordkreuz “si preparavano per il giorno X, l'atteso crollo dell'ordine pubblico a causa di un'ondata di profughi o di un attentato di matrice islamica cui avrebbe fatto seguito l'assassinio dei loro oppositori politici”. Secondo il BfV, la maggior parte degli esponenti del Nordkreuz in collegamento su Telegram “proviene dalle Forze armate e dalla polizia”, in particolare dal reparto per le operazioni speciali (Sek) dell'Ufficio di polizia criminale del Meclemburgo-Pomerania anteriore. “Tutti i membri del Nordkreuz hanno accesso alle armi, dispongono di elevati quantitativi di munizioni e sono tiratori esperti”. A rafforzare i sospetti del BfV è giunto l'arresto, il 12 giugno scorso, di tre agenti del Sek del Meclemburgo-Pomerania anteriore e di un membro in pensione del medesimo reparto per furto di munizioni dall'Ufficio di polizia criminale del Land. I tre, militanti del Nordkreuz, sono stati catturati al termine di un'inchiesta della Procura di Schwerin, capoluogo del Meclemburgo-Pomerania anteriore, con l'accusa di aver sottratto dal 2012 circa 10 mila cartucce e una pistola mitragliatrice dall'Ufficio di polizia criminale del Land. (segue) (Geb)