Germania: gruppo di estrema destra preparava attentati contro oppositori politici (3)

- I tre anno negato che il Nordkreuz stesse preparando delle liste de propri oppositori da eliminare. Tuttavia, si legge su “Der Tagesspiegel”, da fonti dei servizi di sicurezza tedeschi si apprende che “i preparativi per il giorno X erano svolti con grande intensità” dal Nordkreuz. In particolare, “utilizzando i computer di servizio dell polizia” del Meclemburgo-Pomerania anteriore, il gruppo aveva raccolto circa 25 mila nominativi con relativi indirizzi degli obiettivi da eliminare. Si tratta di “politici locali del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), dei Verdi e dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) noti per essere amici dei profughi e per aver offerto loro un impiego”. Ciascun membro della chat del Nordkreuz su Telegram ha, dunque, perlustrato la propria zona in cerca di possibili bersagli. (Geb)