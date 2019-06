Roma: Porchietto (FI), vicini a poliziotto accoltellato, a sua famiglia e a tutti agenti che rischiano ogni giorno

- "Siamo vicini al poliziotto che oggi è stato accoltellato a Tor Bella Monaca, alla sua famiglia e ai colleghi che prontamente lo hanno portato in ospedale salvandogli la vita". Lo dichiara in una nota Claudia Porchietto di Forza Italia. "Gli uomini dell'arma e gli agenti di polizia rischiano la vita ogni giorno per difendere le nostre città. Per questo quanto accaduto oggi a Roma, deve risvegliare in noi la consapevolezza del grande servizio che gli uomini in divisa fanno ogni giorno", conclude.(Com)