Città metropolitana Roma: Ferrara, delibera su acquisto sede unica è atto di responsabilità verso cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera che oggi abbiamo votato a maggioranza è un atto di responsabilità verso i cittadini che amministriamo. Abbiamo raccolto tutti i pareri tecnici e di conformità che ci allineano con quanto prescritto dalla Magistratura contabile e che ci consente di evitare procedure di pignoramento della Sede operativa della Città metropolitana". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle al consiglio metropolitano di Roma, Paolo Ferrara. "Il Pd, oggi, ha perduto l'occasione di votare a favore di un atto che rimette in regola la complessa vicenda dell'acquisto della Sede unica di via Ribotta voluta da Gasbarra e Zingaretti, referenti politici - conclude Ferrara - dei consiglieri metropolitani che oggi li hanno sconfessati".(Com)