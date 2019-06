Energia: Russia, RusHydro approva pagamento dividendi ad azionisti

- Gli azionisti della società energetica russa RusHydro hanno approvato il pagamento dei dividendi per l’anno scorso all’importo di 3,67 copechi per azione: un aumento del 39,5 per cento rispetto al 2017. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Stando alle informazioni diffuse al termine della riunione annuale degli azionisti, l’utile netto della compagnia è aumentato in una misura pari al 28,5 per cento rispetto all’anno precedente, attestandosi a 31,837 miliardi di rubli (443,6 milioni di euro). (Rum)