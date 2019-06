Infrastrutture: sottosegretario Geraci, demolizione ponte Morandi punto di partenza

- La demolizione del ponte Morandi è stato oggi un importante simbolo per ripartire e per tutte le infrastrutture italiane. Lo ha detto a "Rainews 24" il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Michele Geraci, per il quale è importante "ricordarci che le compagnie italiane sono leader nella ricostruzione", e questa tendenza va invertita sul piano internazionale, dove l'Italia non ha un ruolo che le compete. Nella categoria "Doing business", quella che stabilisce la facilità di fare impresa nel paese, l'Italia ricopre infatti il 51mo posto. "È necessario invertire la tendenza" su questo punto, ha detto Geraci, che invita il paese a "dare una svolta", lavorando sia sull'aspetto economico che sullo snellimento della burocrazia: due aspetti, ha commentato il sottosegretario, "che se non spinti in contemporanea non apporteranno i dovuti benefici".(Res)