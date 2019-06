Giustizia: Orlando (Pd), "modello Emilia"? Miseria di processo mediatico e di ministro del sottosviluppo

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, su Facebook denuncia la "miseria del giustizialismo e del processo mediatico e del ministro del sottosviluppo". L'ex guardasigilli quindi spiega: "Qualche giorno fa nell’ambito di un’operazione contro la criminalità organizzata è stato arrestato il presidente del Consiglio comunale di Piacenza di Fratelli d’Italia, eletto in una coalizione di centrodestra. Nelle sue telefonate - ricorda - si vantava di avere libero accesso agli esponenti politici locali. Nessuno di noi ha formulato l’equazione centrodestra uguale 'ndrangheta. Non lo ha fatto nemmeno il ministro Di Maio che invece ieri, usando i cinque minuti che gli restavano liberi, in una giornata che passerà alla storia per i danni da lui prodotti all’industria italiana, si è subito affrettato, sulla base di qualche notizia frammentaria, ad imbastire un processo, non già agli amministratori coinvolti ma addirittura al 'modello Emilia'". (segue) (Rin)