Rifiuti Roma: Zolezzi (M5s), città è sotto attacco perché Raggi infastidisce chi trae vantaggio da caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono attualmente segnalate patologie di alcun genere a Roma collegate alla gestione dei rifiuti. Mentre è vero, invece, che la Capitale è sotto attacco in questo ambito con gli incendi ai due impianti Tmb, perché evidentemente l’intervento dell’amministrazione Raggi ha scontentato qualcuno che traeva vantaggio dal caos. Spero che media e addetti ai lavori si concentrino piuttosto sull’accelerare al massimo l’autorizzazione dell’impianto di compostaggio di Casal Selce così come quello di Cesano, e che presto torni operativo l’impianto di compostaggio di Tuscania”. Lo afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Alberto Zolezzi che spiega di parlare non soltanto in qualità di parlamentare in commissione ambiente ed ecomafie ma anche come “medico pneumologo” che “segue e denuncia da tempo le connessioni tra emissioni e scarichi inquinanti e danni alla salute”. Zolezzi, quindi, spiega che il sistema si rimette in piedi “non con nuove discariche ma con prevenzione, differenziata efficiente e impianti di trattamento adeguati. Roma ha subito per decenni la pressione ambientale della discarica di Malagrotta, che ha servito tutta la Regione Lazio, dunque ora è in diritto di chiedere e ottenere aiuto, anche perché chi ha chiuso Malagrotta nel 2013 non si è premurato neppure di scrivere un piano alternativo, tantomeno di realizzare impianti. Dunque se un allarme si deve lanciare è quello contro chi boicotta la costruzione di un ciclo virtuoso dei rifiuti e di chi nega solidarietà alla Capitale”.(Com)