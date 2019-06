Città metropolitana Roma: Catini (M5s), da Pd mancanza di responsabilità su delibera sede unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'assenza al Consiglio metropolitano di ieri, il gruppo del Pd non si assume la responsabilità di votare la delibera per l'acquisto della sede unica di Città metropolitana di Roma". Lo dichiara in una nota la Consigliera metropolitana del Movimento 5 stelle Agnese Maria Catini. "Abbiamo lavorato assieme alla sindaca ed agli uffici per rimettere a posto una situazione complessa, seguendo - aggiunge Catini - le indicazioni della Magistratura contabile e i pareri degli uffici di Città metropolitana. Oggi il Pd, si astiene e dichiara di non aver avuto tempo di leggere le carte. Un paradosso che richiama responsabilità proprio di quel Pd che ha governato l'ex Provincia per dieci anni e che ha imbastito questa opaca ed ingarbugliata vicenda"(Com)