Migranti: Salvini a stampa tedesca, riprendetevi vostre Ong e lasciateci in pace

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando su Facebook una notizia di "Libero.it" che riferisce come la stampa tedesca sulla Sea Watch attacchi l'Italia con titoli come "La plebaglia attacca la capitana Carola Rackete", scrive: "Giornali tedeschi insultano gli italiani e il governo. Riprendetevi le vostre Ong e lasciateci in pace". (Rin)