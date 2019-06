Rifiuti Roma: Labriola (FI), M5s doveva rivoluzionare Capitale, ma l’ha trasformata in giungla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, ha commentato in una nota la situazione dei rifiuti a Roma spiegando: “I 5 stelle dovevano fare la rivoluzione a Roma e invece sono riusciti a darle il colpo di grazia. Dovevano portare l’economia circolare ma l’unica cosa che circola sono i rifiuti che traboccano per le strade, decantavano la mobilità sostenibile fatta di funivie ma è diventata la mobilità impossibile con autobus non omologati o che vanno sempre a fuoco, fermate della metropolitana chiuse e turisti increduli”. La deputata aggiunge anche: “In tre anni di amministrazione 5 stelle hanno trasformato la capitale in una giungla abbandonata a se stessa; il disordine, l’incuria e la sporcizia sono oramai i simboli di una città al collasso. L’unica via d’uscita sono le dimissioni della Raggi, abbiamo toccato il fondo è ora di voltare pagina prima che sia troppo tardi”.(Com)