Corea del Sud–Usa: rappresentanti speciali per questione nordcoreana discutono sforzi comuni per ripresa dialogo

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per la questione nordcoreana, Stephen Biegun, ha discusso con la sua controparte sudcoreana, Lee Do-hoon, i prossimi passi da fare per tentare di riprendere i negoziati sul nucleare con le autorità di Pyongyang, che al momento si trovano ad un punto morto. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa dei due paesi, i due rappresentanti si sono incontrati oggi a Seul alla vigilia della visita ufficiale del presidente statunitense Donald Trump, che mira a stimolare nuovi sforzi per riportare la Corea del Nord al tavolo delle negoziazioni. "Per prima cosa, il presidente Trump arriverà a Seul domani e potremo lavorare insieme e preparare i nostri leader per assicurare il successo del vertice. In secondo luogo, abbiamo osservato molti rapporti e attività diplomatiche intorno alla penisola coreana di recente, e possiamo discutere di come tradurle in un progresso sostanziale sulla denuclearizzazione e la pace nella penisola". Queste le parole del rappresentante coreano all'incontro. Più tardi, Biegun ha incontrato il ministro per l'Unificazione Kim Yeon-chul per discutere delle relazioni tra le due Coree e dell'assegnazione di aiuti umanitari per la Corea del Nord da parte di Seul attraverso agenzie di soccorso internazionali. (segue) (Res)