Corea del Sud–Usa: rappresentanti speciali per questione nordcoreana discutono sforzi comuni per ripresa dialogo (2)

- Trump incomincerà la sua due giorni a Seul domani, dopo aver preso parte al vertice del G20 ad Osaka, in Giappone. Il presidente statunitense terrà un summit con il presidente sudcoreano Moon Jae-in, con cui discuterà nuove modalità per sbloccare le trattative nucleari con la Corea del Nord. Le negoziazioni tra Washington e Pyongyang sono bloccate dal vertice fallimentare tra Trump ed il leader nordcoreano Kim Jong-un ad Hanoi a febbraio, dove non è stato raggiunto nessun accordo. Nelle ultime settimane, Trump e Kim si sono scambiati lettere personali, che hanno rafforzato le aspettative su nuove trattative a livello operativo che possano colmare le differenze tra i due paesi e aprire la strada per un possibile terzo vertice. Un punto chiave della discussione tra le due parti è l'estensione della denuclearizzazione di Pyongyang in cambio dell'eliminazione delle sanzioni da parte di Washington. Durante il vertice di Hanoi, Kim ha offerto di smantellare il nucleo principale del complesso nucleare di Yongbyon, ma Trump ha insistito su più del complesso, che è visto come una semplice parte del più ampio programma nucleare della Corea del Nord. Durante un evento presso la think tank Atlantic Council questo mese, Biegun ha enfatizzato che "la porta è aperta" per negoziazioni con la Corea del Nord anche senza precondizioni. L'inviato speciale statunitense ha anche notato che entrambe le parti comprendono la necessità di un "approccio flessibile", commento che alcuni osservatori hanno inteso come un indizio della volontà degli Stati Uniti di attenuare la sua linea dura. (Res)