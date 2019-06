Roma: Bordoni (FI), solidarietà a poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca, periferie sempre più abbandonate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solidarietà e vicinanza al poliziotto accoltellato oggi a Tor Bella Monaca mentre svolgeva il suo dovere da servitore dello Stato. Quello che ora possiamo e dobbiamo augurare all'agente è una rapida ripresa”. Così in una nota Davide Bordoni consigliere capitolino di Forza Italia. “Resta comunque l'amaro in bocca per una periferia sempre più abbandonata e oggetto della criminalità e della violenza”, conclude.(Com)