Messico: Lopez Obrador, nuovi centri e posti di lavoro per i migranti diretti in Usa

- Il Messico continua a lavorare nell'applicazione dell'accordo migratorio stretto a inizio giugno con gli Stati Uniti per evitare una nuova tornata di sanzioni commerciali. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha annunciato la creazione di nuovi centri per l'accoglienza dei migranti nella zona settentrionale del paese, e l'imminente firma di un accordo con imprese tessili per dare lavoro ai cittadini diretti negli Stati Uniti. Il governo, ha detto Lopez Obrador nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana, sta per inaugurare nuove strutture destinate a dare alloggio e assistenza ai migranti in attesa delle risposta sulla richiesta d'asilo depositata negli Usa. Al momento, ha ricordato il presidente, ci sono strutture messe a disposizione dal governo, da associazioni volontarie e dalla CHiesa. Soggetti con i quali si continuerà a dialogare per ulteriore assistenza. Lopez Obrador ha quindi spiegato che le imprese tessili distribuite sulla frontiera nord del paese, sono pronte a offrire fino a 40mila posti di lavoro per migranti. "La settimana prossima firmiamo l'accordo per dare ai migranti occupazione in imprese tessili", ha detto il capo dello stato segnalando che si stanno affinando i dettagli per fare in modo che i richiedenti lavoro possano essere contrattati "senza troppe pratiche". (segue) (Mec)