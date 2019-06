Messico: Lopez Obrador, nuovi centri e posti di lavoro per i migranti diretti in Usa (3)

- Più di recente, il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard ha dichiarato che è stata avviata un'indagine approfondita sulla rete illegale che offre il "servizio" di trasporto fino agli Stati Uniti ai migranti clandestini del Centroamerica. "Stiamo indagando queste imprese e la loro rete di finanziamento", ha affermato Ebrard, secondo il quale il giro di affari della migrazione clandestina è di quasi 5 miliardi di dollari. "Non è una politica che durerà una settimana, il Messico agirà contro queste reti consistentemente, stiamo elaborando una mappa, sappiamo che i servizi si contrattano in Guatemala, Honduras ed El Salvador e che una parte dell'organizzazione si ramifica e fornisce servizi qui in Messico", ha aggiunto. Nei giorni scorsi il governo aveva parlato della possibilità di togliere la licenza alle imprese di trasporto merci i cui affiliati si prestassero ad agevolare le corse clandestine. (segue) (Mec)