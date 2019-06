Messico: Lopez Obrador, nuovi centri e posti di lavoro per i migranti diretti in Usa (5)

- Diversi governi e organismi internazionali hanno espresso il desiderio di collaborare alla riuscita del Piano: dichiarazioni in questo senso sono state fatte dai governi di Stati Uniti, Canada, Germania, Spagna, Uruguay, Bolivia e Cile, oltre che Unione Europea e Sistema iberoamericano. Una lista che il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, si impegna a tenere aggiornata. "La Repubblica Ceca, che ha manifestato il suo interesse a partecipare, ha detto di non poter contribuire con milioni di dollari ma può mettere a disposizione le sue conoscenze sul sistema educativo, ritenuto uno dei più avanzati del mondo", ha detto Ebrard segnalando il contributo che può dare l'Estonia "in quanto paese con il livello di sviluppo digitale tra i più sviluppati al mondo". (segue) (Mec)