Roma: Gelmini (FI) su poliziotto ferito, mia vicinanza ad agenti che garantiscono sicurezza

- Mariastella Gelmini, capogruppo dei deputati di Forza Italia, su Twitter augura "pronta guarigione al poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca durante un controllo e fortunatamente non in pericolo di vita" ed aggiunge: "La mia vicinanza anche a tutti gli agenti che ogni giorno con dedizione si adoperano per garantirci sicurezza e legalità". (Rin)