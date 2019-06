Città metropolitana Roma: Anselmo (M5s), Pd non ha alcuna decenza, delibera sede unica segue prescrizioni Corte Conti

- "Pensavo che oggi il Partito Democratico avesse la decenza politica di votare a favore di una delibera che ha seguito le prescrizioni della Corte dei Conti ed ha evitato il pignoramento della sede operativa di Città metropolitana". Lo dichiara in una nota la Consigliera metropolitana del Movimento 5 stelle Sabrina Anselmo. "La sindaca Raggi e gli uffici hanno lavorato affinché, nel segno della legalità, si definisse una volta per tutte questa corsa ad ostacoli e si concludesse una annosa vicenda che il governo 5 stelle ha avuto il coraggio di chiudere - prosegue -. Sono contenta da una parte che il lavoro degli amministratori del MoVimento si dimostri ancora una volta concreto, ma dall'altra rimane l'amarezza di vedere chi ha provocato il danno, comportarsi come Ponzio Pilato".(Com)