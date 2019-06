Lombardia: Magoni, Tradizione mineraria Val Trompia patrimonio da valorizzare

- Visita istituzionale in Val Trompia per l'assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni. Dopo una prima tappa a Pezzaze, con la visita alla miniera Marzoli, l'assessore si è trasferita a Bovegno, dove nella miniera Graticelle ha visitato la galleria per la stagionatura dei formaggi. Successivamente, spostamento a Collio, alla miniera Sant'Aloisio, e sopralluogo al centro Speleoclimatico Val Trompia. Ultimo appuntamento di giornata a Tavernole sul Mella, presso il Forno Fusorio. "L'arte mineraria e l'attività estrattiva sono un patrimonio culturale e storico della Val Trompia, una realtà da conoscere e che regala tante emozioni - ha detto l'assessore Magoni -. Un patrimonio che può essere ulteriormente valorizzato in chiave turistica, grazie alla riscoperta di tradizioni antiche e luoghi di interesse che hanno un notevole potenziale attrattivo". (segue) (Com)