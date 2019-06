Lombardia: Magoni, Tradizione mineraria Val Trompia patrimonio da valorizzare (2)

- La Val Trompia, nota come la 'Valle del Ferro e delle Miniere', è un vero e proprio scrigno di tesori da scoprire, grazie anche alla riqualificazione di gallerie ex minerarie come quella per la stagionatura del Formaggio DOP Nostrano Valtrompia a Bovegno e il Centro Speleoclimatico Valtrompia tra Bovegno e Collio. Tra i progetti in divenire, anche la valorizzazione delle trincee e dei tunnel che furono realizzati nel corso della Grande Guerra sul Passo del Maniva. Ad accompagnare l'assessore Magoni nella sua visita nel Bresciano, numerosi amministratori locali, tra i quali i sindaci di Bovegno, Collio, Pezzaze, Tavernole e Schilpario, i rappresentanti della Comunità' Montana ed imprenditori come Anselmo Agoni, della società Ski Mine, da sempre impegnato a rilanciare la tradizione mineraria del territorio. (segue) (Com)