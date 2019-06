Lombardia: Magoni, Tradizione mineraria Val Trompia patrimonio da valorizzare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le memorie dell'antica tradizione mineraria di questa splendida vallata non andranno perdute grazie all'impegno degli amministratori locali e della Comunità Montana - ha affermato Lara Magoni -. L'unione fa la forza e solo con una condivisione di intenti e un progetto comune si potranno ulteriormente valorizzare le unicità della Val Trompia, un territorio dalle bellezze paesaggistiche incredibili. Ho avuto la fortuna di incontrare diversi amministratori dai quali ho colto entusiasmo, passione e amore per il territorio, oltre alla capacità di lavorare in sinergia per promuovere la Valle. L'impegno del mio assessorato è focalizzato proprio a facilitare la promozione delle destinazioni minori come le valli prealpine e i piccoli borghi, per esaltare le tradizioni e le peculiarità artistiche, culturali ed enogastronomiche di territori che, come la Val Trompia, meritano di diventare mete turistiche di primo livello". (segue) (Com)