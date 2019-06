Italia-Slovenia: giunta regione Friuli Venezia Giulia approva suddivisione risorse per sostegno attività minoranza slovena

- La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali e Politiche comunitarie Pierpaolo Roberti, ha approvato la suddivisione delle risorse per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena nel 2019. Lo riferisce l'agenzia di stampa regionale del Friuli Venezia Giulia (Arc). A disposizione ci sono 6,5 milioni di euro, che vengono distribuiti tra sei aree principali: 1.690.000 per enti che organizzano iniziative informative ed editoriali stabili e continuative; 845.000 per enti e organizzazioni che realizzano produzioni e offrono servizi nel campo culturale e scientifico; 942.00 per enti attivi nella produzione e nei servizi nel settore dello spettacolo; 780.000 per organismi a carattere associativo o federativo che operano nello sport, cultura, arte e ricreazione a livello almeno provinciale; 585.000 per i programmi di attività (cultura, arte, ricreazione e sport) di enti e organizzazioni minori della minoranza slovena iscritti all'Albo previsto dalla legge 26 che aderiscono agli organismi a carattere associativo o federale; 1.430.000 per enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori in lingua slovena. (segue) (Res)