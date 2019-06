Tunisia: consigliere governo Akermi, “non è possibile un colpo di Stato”

- Un colpo di Stato in Tunisia non ha alcuna speranza di riuscita. Lo ha chiarito oggi Lazhar Akermi, consigliere del capo del governo Youssef Chahed. “Nessuno ha la possibilità di prendere il potere in Tunisia alla luce della solidità delle istituzione e della legge e della Costituzione in vigore”, ha dichiarato Akermi. Il consigliere del premier ha quindi definito “una leggerezza” le interpretazioni di alcuni osservatori – fra i quali personalità politiche – che hanno collegato i fatti di ieri a un’azione eversiva. La giornata di giovedì 27 giugno 2019 è stata per la Tunisia una sorta di “tempesta perfetta”. Il paese è precipitato nuovamente nell’incubo del terrorismo a quattro anni e un giorno dal terribile attentato di Susa, dove militanti dello Stato islamico uccisero 38 persone sulla spiaggia di un villaggio turistico. Questa volta è stato colpito prima un ripetitore radiotelevisivo nell’area di Gafsa, governatorato del sud del paese che è il cuore pulsante dell’industria nazionale dei fosfati. (segue) (Tut)