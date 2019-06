Tunisia: consigliere governo Akermi, “non è possibile un colpo di Stato” (2)

- L’attacco è stato respinto dai militari. Poche ore dopo, i terroristi hanno colpito nel cuore della capitale. Un primo attentatore kamikaze si è fatto esplodere nella centralissima rue Charles de Gaulle, a pochi passi dalla sede dell’ambasciata di Francia, colpendo un’auto della polizia e uccidendo un agente, Mahdi Zammali. Un secondo si è invece fatto saltare in aria nel parcheggio dell’Unità nazionale dell’antiterrorismo, sempre nel centro di Tunisi, provocando in questo caso solo feriti e danni materiali. Nel momento in cui scriviamo gli attacchi non sono stati ancora rivendicati. Il fatto che siano stati coordinati porta tuttavia a escludere l’ipotesi dei “lupi solitari”. Peraltro, secondo alcune fonti, da diversi giorni le forze dell’ordine avevano intensificato controlli e pattugliamenti nella capitale, lasciando l’impressione che la notizia di un imminente attentato fosse filtrata alle autorità. (segue) (Tut)