Nepal: infezione dengue, tre casi in due settimane

- Sono tre i casi di infezione dengue registrati in Nepal. Dopo i due della scorsa settimana, ne è emerso un terzo nel distretto di Saptari. La paziente è stata identificata come Anita Rajdhami, 26 anni, della municipalità di Saptakoshi. Avendo sintomi influenzali, la donna ha visitato il centro di salute primaria di Kanchanpur, dove le è stata diagnosticata la febbre dengue. Il direttore della sezione Sanità dell'amministrazione di Saptakoshi, Dambar Gupta, ha confermato la notizia. Nonostante non sia ancora chiaro come Rajdhami abbia contratto la malattia, si sospetta che sia stata contagiata a Dharan, dove vive sua sorella. Infatti la prima febbre dengue è stata diagnosticata a Dharan quest'anno. Ramkanta Chaudhary e il fratello Devkanta Chaudary della municipalità di Kanchanrup sono stati i primi a contrarre la malattia nel distretto il 18 giugno. I due sono in trattamento all'Istituto di scienze sanitarie Bishweshwar Prasad Koirala a Dharan. Entrambi lavorano in un locale in cui si cucina carne alla griglia e avrebbero contratto la malattia sul posto di lavoro. Le municipalità interessate sono in stato di allerta e hanno invitato i locali a mantenere gli ambienti puliti e a prendere provvedimenti per impedire alle zanzare di riprodursi e diffondere la malattia. Il numero di casi di dengue nel paese ha raggiunto gli 801 il 18 di giugno, secondo dati della divisione di Controllo di epidemiologia e malattia. I casi riportati sono avvenuti in Dharan, Sunsari, Morang e Itahari. Seicentoventidue di questi 801 casi sono stati verificati dall'Istituto di scienze sanitarie Koirala.(Inn)