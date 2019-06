Lavoro: Cisal trasporti su Atlantia, dichiarazioni Governo mettono a rischio azienda sana e suoi lavoratori

- “Anziché lanciarsi in dichiarazioni che minano la stabilità di un’azienda italiana finanziariamente e industrialmente sana, quotata in Borsa e certamente non decotta, mettendo in pericolo migliaia di lavoratori che quotidianamente operano con grande professionalità, assicurando la circolazione a milioni di auto, pullman e camion in tutto il Paese, il Governo, per salvaguardare l’economia e l’occupazione italiane, si impegni ad affrontare seriamente le centinaia di crisi aziendali in atto. Tra queste vi è il caso Alitalia, che da oltre due anni è in amministrazione straordinaria. L'attenzione del Governo dovrebbe anche focalizzarsi sulle concessioni autostradali nel loro complesso, per migliorarne la rete, renderla più sicura, efficiente e meglio collegata ai territori e al resto delle infrastrutture del Paese, assicurando la continuità dell’occupazione e la qualità del lavoro”. Lo ha dichiarato in una nota il coordinamento nazionale della Cisal trasporti. “Solo alla Magistratura spetta il compito di accertare e poi punire i responsabili della tragedia del Ponte Morandi di Genova", recita la nota in conclusione. (Ren)