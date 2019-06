Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria”

- Il primo Forum imprenditoriale Italia-Etiopia è stato “un successo” e rientra nella strategia di instaurare un rapporto “paritario” di partnership con i paesi africani, nella consapevolezza che “lo sviluppo dell’Africa corrisponde al nostro” e che le due cose “devono andare necessariamente di pari passo”. Ne è convinta la viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, che in un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova” ha tracciato un bilancio della sua recente missione effettuata in Etiopia e in Somalia alla guida di una nutrita delegazione istituzionale e imprenditoriale composta dai rappresentanti di oltre 40 aziende italiane. “La missione è stata un successo e ha riaffermato un approccio olistico al rapporto bilaterale con l’Etiopia, tanto che tutto il sistema Italia si è mosso per andare in visita in un paese amico che costituisce per noi da diverso tempo una priorità assoluta. Abbiamo potuto agevolare un incontro diretto fra più di 40 aziende italiane, istituti finanziari, banche (oltre a Cassa depositi e prestiti e Sace): un approccio di questo tipo è già di per sé un successo. L’Etiopia, peraltro, è un paese con cui abbiamo una facilità di rapporti straordinaria, anche per questo l’interlocuzione con la controparte etiope è stata estremamente fluida e produttiva. Il primo Business forum è andato molto bene e credo ce ne saranno molti altri”, ha affermato Del Re. (segue) (Res)