Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione, quella ad Addis Abeba, che ha avuto come focus principali i settori dell’agro-business, delle infrastrutture e del pellame, ambiti in cui “vantiamo già una forte presenza in Etiopia”. È il caso, ad esempio, di Salini-Impregilo “che sta costruendo la più importante diga del paese” (la Grande diga della rinascita etiope, che una volta completata sarà la diga più grande d’Africa con i suoi 1.800 metri di lunghezza, 155 metri di altezza e un volume complessivo di 10,4 milioni di metri cubi), o della fabbrica di Calzedonia di Macallè, nella Regione dei Tigrè, “che ho visitato” e che rappresenta “un fiore all’occhiello del nostro sistema imprenditoriale non soltanto perché dà lavoro, ma anche perché crea un volano sociale importante: dopo cinque anni di attività è ormai capace di produrre operai specializzati in grado di creare una classe media locale, consentendo al paese di avere una mobilità sociale verticale”. Ma è il caso anche delle numerose imprese agricole italiane, “che hanno costruito, e aiutato a costruire insieme ai partner etiopi, sistemi integrati con delle filiere virtuose”, e delle esperienze “consolidate e sostenibili” in ambito conciario “che hanno consentito di creare numerose start up”. (segue) (Res)