Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli scambi con la controparte etiope si è discusso anche del progetto infrastrutturale che collegherà Addis Abeba e la città eritrea di Massaua, il cui studio di fattibilità dovrebbe essere finanziato dall’Italia. “Siamo in attesa di avere indicazioni chiare da ambo le parti sul percorso esatto e sulla tipologia opportuna (ferrovia o autostrada) che possa rispondere a loro bisogni. È in atto un lavoro costante da parte dei nostri uffici tecnici, delle direzioni generali e delle ambasciate, che stanno avendo un’interlocuzione costante a conferma della solida amicizia fra i due paesi”, ha detto la viceministro, che ha poi tenuto a sottolineare “l’entusiasmo” espresso dagli imprenditori etiopi, per i quali gli investimenti diretti esteri rappresentano “una linfa vitale”, specialmente in un paese la cui economia è cresciuta attorno al 10 per cento nell’ultimo decennio. Durante il Business forum, ha proseguito Del Re, “non sono state firmate delle intese direttamente ma naturalmente c’è la prospettiva per farlo. Abbiamo già moltissimi memorandum d’intesa in corso e questa è stata l’occasione per dare uno sprint ulteriore. Il compito del ministero degli Esteri è quello di offrire una piattaforma di dialogo e di scambio: il nostro modello punta a favorire rapporti fra tutti i settori della società, in particolare sul piano del rapporto pubblico-privato”. (segue) (Res)