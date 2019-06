Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (4)

- Durante la missione in Etiopia non si è discusso solo di affari. La viceministro ha fatto visita anche alla Regione dei Tigrè, nel nord del paese, dove ha incontrato i rappresentanti dell’Agenzia per gli affari dei rifugiati e dei rimpatriati (Arra) e dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) a Scirè, per poi fare visita al campo profughi di Hitsats, alla città di Adua (dove ha visitato le scuole Kidane Meheret del progetto di cooperazione decentrata Tvet e l’ospedale locale), allo stabilimento Calzedonia di Macallè, al Centro dei salesiani Tvet (Iveco-Tessile) e al progetto Since (Stemming Irregular Migration in Northern and Central Ethiopia), dove ha avuto anche dei colloqui con i rappresentanti delle organizzazioni della società civile presenti sul posto. Ma soprattutto, la visita ha previsto una tappa al Parco archeologico di Axum, dal 1980 nella lista del patrimonio dell’umanità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). “La visita al sito di Axum è stata un’esperienza molto bella, oltre che di grande valore simbolico e politico (nel 2008 l’Italia restituì la stele all’Etiopia dopo averla sottratta nel 1935), e dimostra la volontà di contribuire al rafforzamento dell’identità storico-archeologica del paese”, ha osservato Del Re, che ha definito la regione il “cuore pulsante” della nazione etiope. L”’Italia, del resto, contribuisce allo sviluppo etiope anche con iniziative culturali: è il caso, ad esempio, della mostra fotografica ‘Passaggio in Eritrea e in Etiopia’, inaugurata in mia presenza (e in contemporanea al Macro di Roma) e che mette insieme artisti e fotografi italiani ed etiopi attraverso tante prospettive diverse (religiosa, sociale, naturalistica)”, ha aggiunto la viceministro, annunciando l’intenzione di organizzare un’altra missione di sistema specificamente dedicata al turismo, settore che vanta “potenzialità enormi”. (segue) (Res)