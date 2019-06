Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (5)

- Oltre ad emergere nel panorama africano come una delle economie più dinamiche e a più alto tasso di crescita demografica e urbana, tuttavia l’Etiopia è un paese ricco di contraddizioni e al cui interno permangono fortissime tensioni, come dimostra il tentativo di colpo di Stato avvenuto proprio in concomitanza con la visita della Del Re. Quanto sta accadendo in Etiopia, secondo la viceministro, è una diretta conseguenza dello “sforzo riformatore” del premier Abiy Ahmed, che dalla sua entrata in carica un anno fa ha iniziato a costruire una “nuova architettura politica, sociale ed economica” che sta toccando i già “precari equilibri interni” al paese ma che alla fine finirà per rafforzarlo. “È chiaro che quando si cominciano a fare riforme e a riorganizzare lo Stato si toccano equilibri che per un breve periodo avevano raggiunto una qualche stabilità, comunque precaria. Abiy sta cercando di costruire, proprio perché consapevole di questa fragilità di equilibri regionali e interni al paese, una nuova architettura politica, sociale ed economica che sta dando molti frutti sul piano economico ma che certamente richiede ancora un grandissimo lavoro per quanto riguarda le riforme, tuttavia già in atto. Noi come Italia siamo molto fiduciosi nel fatto che Abiy sarà capace di mettere in atto questo progetto di riforma totale del paese”, ha commentato la viceministro. (segue) (Res)