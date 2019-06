Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (7)

- Oltre all’Etiopia, la missione della numero due della diplomazia italiana ha toccato anche la Somalia. Qui Del Re ha partecipato alla cerimonia di consegna dei primi diplomi di laurea dell'Università nazionale somala dopo la riapertura nel 2014. Un progetto, finanziato dall’Italia, che è stato reso possibile “con enormi difficoltà e sforzi” grazie alla “grandissima buona volontà degli insegnanti e del rettore e ad una spinta emotiva e professionale assolutamente encomiabile. Per questo motivo l’Italia non poteva mancare”, ha detto la viceministro, dicendosi “molto emozionata dal vedere questa gioventù felice, fiorente e piena di volontà di affermarsi”. La cerimonia ha visto la partecipazione anche del presidente somalo Mohamed Abdullahi “Farmajo”, con il quale Del Re ha avuto una “proficua conversazione bilaterale” e che come capo dello Stato “sta dimostrando di avere una fortissima sensibilità per la promozione sociale delle persone”. In Somalia, ha osservato, “esistono diverse università finanziate con fondi privati che però sono confessionali". Nel caso dell'Università nazionale somala, "va sottolineato invece l’aspetto di assoluta laicità, equità e libero accesso agli studenti, nel pieno rispetto del modello italiano che in questo caso costituisce un valore aggiunto”. (segue) (Res)