Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (8)

- Nonostante i progressi, la Somalia resta un paese alle prese con enormi problemi sul piano della sicurezza e della stabilità interna, tanto che l’obiettivo di tenere le prime elezioni generali a suffragio universale nel 2020 non è per nulla scontato. “Tutti auspichiamo un processo democratico che porti stabilità in Somalia. (Nella mia visita) ho potuto constatare una grande volontà di superare i problemi di sicurezza, ma non c’è dubbio che al Shabaab rappresenti un elemento di disturbo grave e di incertezza costante che comporta un’enorme difficoltà di agire con tranquillità soprattutto in campo politico”. L’Italia, da parte sua, ha sempre sostenuto il processo di ricostruzione dello Stato somalo e “siamo vicini alla popolazione non solo sul piano dello sviluppo ma anche su quello della sicurezza con le nostre forze presenti nel paese”. Inoltre, ha proseguito Del Re, “stiamo formando diversi corpi di sicurezza somali facendo in modo che abbiano un approccio di stampo europeo e italiano per garantire la sicurezza necessaria a svolgere anche le operazioni più semplici. Vanno comunque sottolineati i successi importanti conseguiti sul campo delle forze di sicurezza somale che, oltre a saper sconfiggere al Shabaab, hanno dimostrato di saper assicurare anche la gestione del territorio”. (segue) (Res)