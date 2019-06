Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (9)

- Quando si parla di Somalia occorre sempre “agire sul doppio binario sicurezza-sviluppo”, ha ricordato la viceministro, citando i progetti di sviluppo finanziati dall’Italia anche sul piano multilaterale (ad esempio il progetto “Swalim” con la Fao). “Il destino della Somalia deve essere nelle sue mani, ma l'Italia è al suo fianco concretamente sia sul piano della sicurezza che su quello dello sviluppo”, ha aggiunto. Oltre alla minaccia costante rappresentata da al Shabaab, tuttavia, negli ultimi mesi la Somalia è stata attraversata da crescenti tensioni fra le autorità centrali di Mogadiscio e gli Stati regionali, che stanno finendo sempre più nell’orbita delle monarchie del Golfo (Emirati in primis), le quali puntano a inserirsi nelle divisioni interne per espandere la loro influenza in un’area strategica come quella del Golfo di Aden. “L’influenza dei paesi del Golfo – e degli Emirati in particolare – in Somalia è normale, così come quella cinese, in quanto si tratta di potenze regionali e globali. L’Italia adotta un approccio estremamente attento alle presenze straniere basato sull’apertura e sul dialogo, nella convinzione che più c’è dialogo più si può avere conoscenza reciproca. In caso contrario decadono tutte le opportunità di poter incidere e agire”, ha osservato Del Re, secondo cui “attraverso un adeguato lavoro diplomatico possiamo indirizzare anche una presenza così ingombrante come quella emiratina nella regione a beneficio di tutti”. (segue) (Res)