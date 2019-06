Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (10)

- Da parte italiana il ruolo degli Emirati, come quello di qualsiasi paese del Golfo, “è estremamente ben accetto nella misura in cui questo apporto possa anche considerare l’esperienza e la conoscenza italiana delle dinamiche interne del Corno d’Africa e di altre dinamiche del Nord Africa particolarmente vicine all’Italia per motivi storici e politici”, ha aggiunto la viceministro. Più in generale, allargando lo sguardo al continente africano nel suo insieme, sembrerebbe che l’Italia – dopo anni di colpevole ritardo – abbia riscoperto negli ultimi anni l’importanza strategica dell’Africa, come dimostrano le numerose visite effettuate dalle massime autorità italiane nei paesi del continente (la stessa Del Re ha in programma nuove missioni nel continente fra settembre e novembre, probabilmente in Senegal e Angola). “Un ritorno all’Africa non poteva non accadere per un’infinità di motivi: l’Italia vanta relazioni storiche straordinarie con il continente e, più che ritorno, si tratta di un nuovo impulso che risponde a un cambiamento storico in atto in questo momento”. Un nuovo impulso che, secondo Del Re, si delinea su più fronti: quello dell’aiuto, “che si avvale di un approccio olistico da parte delle istituzioni e delle Ong che intrattengono rapporti, mettono in piedi progetti, portano avanti idee”; quello politico, sotto il cui punto di vista “ci si rende conto che il fenomeno migratorio è doloroso non solo per i paesi di arrivo, ma soprattutto per i paesi di partenza”. (segue) (Res)