Italia-Africa: Del Re a “Nova”, missione in Etiopia tappa cruciale per promuovere partnership “paritaria” (11)

- L’Africa è un “continente imprescindibile per i destini del mondo, offre classi politiche molto interessanti e preparate, competitive e presenti in moltissime agenzie Onu e multilaterali. Noi abbiamo ancora un’immagine dell’Africa un po' favolistica che va cancellata, dal momento che si tratta di un continente in fortissima crescita – demografica, economica, intellettuale – che può dare al mondo un contributo assolutamente fondamentale”. Il continente africano, ha proseguito Del Re, offre un “capitale umano africano straordinario e numerosissimo che darà un grande contributo al mondo, ma che noi dobbiamo cominciare a curare fin da adesso poiché un giorno ci servirà”. In questo senso, l’interesse italiano verso l’Africa “è rimasto sempre costante ma adesso ha tinte più forti e i paesi africani “vanno considerati partner alla pari con cui dobbiamo discutere non soltanto del loro destino ma anche del nostro, sviluppando un concetto di partnership che ci deve far essere consapevoli del fatto che si cresce insieme. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che lo sviluppo dei paesi africani corrisponde al nostro e che le due cose devono andare necessariamente di pari passo, altrimenti si avranno risultati disastrosi sul piano globale. Bisogna lavorare insieme per un futuro comune”, ha concluso. (Res)