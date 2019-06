Libia: inviato Onu Salamè, ritirata Haftar da Gharian “sviluppo notevole”

- Il ritiro delle forze del generale Khalifa Haftar dalla città di Gharian, strategico snodo a sud di Tripoli, è “uno sviluppo notevole” dopo settimane di impasse militare. Lo ha detto oggi a Roma il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi. “Quanto avvenuto ieri a Gharian è uno sviluppo notevole, perché la situazione fino a quel momento era appunto caratterizzata da uno stallo che andava avanti da undici settimane. Vedremo ora quale sarà la prossima mossa delle autorità”, ha detto Salamé, ribadendo la disponibilità delle Nazioni Unite a fornire “supporto umanitario” e “tutto l'aiuto possibile” in Libia. (Asc)