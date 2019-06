Libia: ministro Moavero, ritirata Haftar da Gharian “induca a riflettere”

- Il ritiro dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar dalla città di Gharian, strategico snodo a sud di Tripoli conquistato ieri dalle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) dopo 11 settimane di stallo militare, dovrebbe indurre i protagonisti del conflitto “a riflettere” e a “trarne le conseguenze”. Lo ha detto oggi a Roma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, in una conferenza stampa congiunta con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé. Le nuove posizioni acquisite dal Gna sono “un dato di fatto di cui bisogna tenere conto in una guerra che purtroppo viene combattuta aspramente e che visto molti cambi di posizione e rovesci”, ha detto il titolare della Farnesina. “E' importante che i protagonisti riflettano e ne traggano le conseguenze: ci auguriamo che questo possa essere letto in un'ottica che porti alla ricerca di cessare i combattimenti piuttosto che a un incremento delle ostilità”, ha concluso il ministro degli Esteri italiano. (Asc)