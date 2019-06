Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi

- Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 1° al 7 luglio nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila. Municipio I. Ai Giardini di Castel Sant’Angelo all’interno della manifestazione dell’Estate Romana Letture d’estate dal 1 al 15 luglio dalle 10 alle 22, Biblioteche di Roma con Biblioteca Centrale Ragazzi organizza laboratori, spettacoli, letture ad alta voce, avventurandosi fra storie illustrate, romanzi, fumetti, favole e filastrocche da leggere o semplicemente da sfogliare. Lo spazio sarà inoltre animato da letture ad alta voce, caccia al tesoro e laboratori a tema curati dagli operatori delle biblioteche Centrale Ragazzi, Cornelia, Valle Aurelia e di Casina Raffaello di Villa Borghese. Per l’intero periodo sarà allestita presso lo stand delle Biblioteche di Roma la mostra Gli alberi danzanti: viaggio negli albi illustrati tra Italia e Corea accompagnata da visite guidate, laboratori a tema e letture ad alta voce. Alla Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, lunedì 1 luglio alle 17.30 verranno presentati i tre autori finalisti dell’edizione 2019 del Premio John Fante Opera Prima di Torricella Peligna. Nel corso dell’evento si terrà anche un reading di brani delle opere dei nove semifinalisti. Al Teatro India in lungotevere Vittorio Gassman 1, giovedì 4 Luglio alle 20.30 serata conclusiva di Mamme Narranti di Andrea Satta, letture spettacolo realizzate in collaborazione con il Teatro di Roma, all’interno del programma Letterature Off Festival di Roma. Ingresso gratuito, Info 060608. (segue) (Com)