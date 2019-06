Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi (2)

- Municipio IV. Giovedì 4 luglio alle 18.30 al Centro Culturale Gabriella Ferri, via G. Galantara 7, andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo Il mio regno non è…, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Il Veliero Azzurro. Ingresso gratuito. Da venerdì 5 luglio fino al 4 agosto, nell’area adibita a parcheggio in via di Cervara 194, la manifestazione denominata Casale Caletto Festival a cura dell’Associazione Trousse. L’evento è inserito nell'ambito delle iniziative dell'Estate Romana, un ricco programma di spettacoli musicali e molto altro ancora. Municipio V. Nell’ambito della manifestazione Pigneto Film Festival, martedì 2 e mercoledì 3 luglio alla Biblioteca Mameli, via del Pigneto 22, alle 19 proiezione di documentari e videoclip musicali, oltre alla produzione di corti cinematografici interamente girati nel quartiere da giovani videomaker provenienti da tutto il mondo. Mercoledì 3 luglio dalle 18.00 al Parchetto di via del Campo al Quartiere Alessandrino, l’evento Picnic in piazza organizzato dall’Associazione Città Alessandrina insieme a varie realtà territoriali con lo scopo di creare socialità a ritmo di musica e del buon cibo fatto in casa, nell’occasione si potranno anche scambiare libri e giochi e ci sarà l’intrattenimento musicale del gruppo Controcorrente”. Per tutte le età. A grande richiesta torna al Parco di Villa dei Gordiani giovedì 4 luglio alle 19.00 lo spettacolo teatrale I Gordiani, scritto e diretto da Daniela Eritrei, in costume e ambientato nell’antica Roma, ai tempi degli imperatori Gordiano I, II e III. Realizzato nell’ambito del laboratorio di alternanza Scuola Lavoro dell’Istituto di Istruzione Superiore “Di Vittorio Lattanzio”, a cura dell’Associazione ADES, e patrocinato dal Municipio Roma V. Dopo il debutto in occasione della Festa della Musica, proseguono i Concerti nella Metro C, a cura dell’Associazione Freon Musica e con il sostegno del Municipio, venerdì 5 luglio dalle 16.30 alle 18.30 nella stazione Malatesta si svolgerà il concerto dei musicisti Daniele Troilo (voce) e Fabio De Vincenti (chitarra). Musiche di Gershwin, Monk e Golson. Ed ancora dal 5 al 7 luglio all’area verde di via Tor Sapienza 108, si terrà l’evento di beneficenza Risate in ballo: sketch teatrali e musica per dare visibilità e sostenere il ProgettoAurora per la ricerca scientifica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Continua il Pigneto Film Festivalfino al 6 luglio con varie attività in programma presso il Nuovo Cinema Aquila, la Biblioteca Goffredo Mameli e largo Venue. (segue) (Com)