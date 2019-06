Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi (3)

- Municipio VI. Alla Biblioteca Borghesiana parte giovedì 4 luglio dalle 10 alle 11.30 e prosegue fino al 30 luglio Leggere per dialogare, laboratorio di lettura sui temi della comunicazione non violenta. Attraverso la lettura del libro Le parole sono finestre [oppure muri] di Marshall B. Rosenberg, si proverà ad imparare ad ascoltare gli altri per capirli fino in fondo. A cura di Adele Foggia. Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, lunedì 1 luglio alle 15.30 ultima tappa del laboratorio Un lunedì da cinefili con la visione del cortometraggio Hair Spray di Adam Shankman, 2007 (117'), a cura della Asl Rm-Dipartimento di Salute mentale e Ass.ne M'Arte. Municipio X. Continua la programmazione degli eventi risultati vincitori del bando indetto dal Municipio Ostia d’Amare 2019! Al Teatro Romano di Ostia Antica, nel Parco Archeologico omonimo, viale dei Romagnoli 717 martedì 2 luglio concerto Assume Form di James Blake, per la rassegna “Rock in Roma” (apertura cancelli alle 19.30 e inizio concerto alle 21.00). Al Chiostro di Palazzo del Governatorato, sede del Municipio in piazza Stazione Vecchia 26, giovedì 4 luglio presentazione del libro Sedotta e Sclerata di Ileana Speziale e concerto del Coro I Sincopatici dalle 20.30 alle 22.00. Al Pontile, piazza dei Ravennati, da venerdì 5 a domenica 7 luglio l’evento Ostia Square Jam, sport e intrattenimento a cura di ACS Oasi Verde e GS Alfa Omega. Al Parco Simone Renoglio, viale Repubbliche Marinare - corso Duca di Genova, sabato 6 luglio dalle 20.00 alle 23.00 spettacolo musicale e danzante con la partecipazione di Vito Chiusolo. Domenica 7 luglio dalle 10.00 alle 13.00 animazione e intrattenimento musicale per bambini con Baby Dance. Ed ancora nell’ambito della programmazione estiva da bando Municipale, venerdì 5 alle 19 per Spettacolare, questa scienza! il primo di 4 appuntamenti delle serate al Borgo, iniziativa per grandi e piccini a cura Scienza Divertente che vede protagonisti l'acqua, lo sviluppo sostenibile, la magia e l'allunaggio; sabato 6 dalle 19 alle 23 OstianticaJazz concerto jazz live a cura dell’Associazione Ostianticaviva, con esibizione dei Nam – Note a Margine e Mini Swing Gang Band. (Com)