Libia: Moavero, Haftar resta interlocutore imprescindibile

- Il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che dal 4 aprile scorso assedia la capitale Tripoli, resta “un attore imprescindibile” della crisi nel paese nordafricano. Lo ha detto oggi a Roma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, in una conferenza stampa congiunta con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé. I due hanno partecipato a una nuova riunione dei sei paesi maggiormente coinvolti nella crisi libica ospitata alla Farnesina: Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Francia, Italia e Regno Unito. “Abbiamo riscontrato da parte di tutti gli Stati che hanno partecipato la buona volontà di proseguire il percorso” indicato dalle Nazioni Unite per "far tacere le armi" e tornare al tavolo negoziale quanto prima. (Asc)