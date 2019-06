Speciale energia: sottosegretario Crippa, Forum Francia-Italia è momento di confronto e dialogo

- Il secondo Forum dell'energia Francia-Italia attualmente in corso nell'ambasciata d'Italia a Parigi rappresenta un "importante momento di confronto e dialogo tra i due paesi". Lo ha detto il sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico con delega all'Energia, Davide Crippa, intervenendo all'evento organizzato dall'Istituto per le relazioni economiche Francia-Italia (Irefi) e dal gruppo Intesa Sanpaolo, con il patrocinio dell'ambasciata italiana. Il sottosegretario ha ricordato che nel dicembre dello scorso anno il governo italiano ha lanciato il dialogo nazionale energia e clima che "introduce delle misure volte a creare e garantire un sistema energetico sicuro, sostenibile e competitivo". Crippa ha sottolineato inoltre l'importanza della promozione dell'idrogeno come "vettore d'energia a bassa emissione di carbonio con molteplici usi finali" che svolgerà un ruolo importante nella riduzione di emissioni di CO2. (Frp)