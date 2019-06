Speciale energia: governo russo sosterrà industria dei motori a gas con 58 miliardi di rubli fino a 2024

- Nel 2019, il finanziamento del governo russo per lo sviluppo del mercato dei carburanti per motori a gas potrebbe crescere da 0,3 miliardi a 3,5 miliardi di rubli (da 4,17 a 48,7 milioni di euro) e le sovvenzioni per i produttori di impianti a gas potrebbero aumentare da 2,5 a 5,2 miliardi di rubli (34,8-72,44 milioni di euro). Nel periodo 2020-2024 il sostegno del governo per l'industria potrebbe raggiungere i 10 miliardi di rubli l'anno. Tali decisioni sono state prese a maggio in un incontro con il primo vice presidente del governo, Anton Siluanov. Lo riferisce il quotidiano russo "Vedomosti", a conoscenza dei contenuti dei verbali della riunione. Il ministero dell'Energia sta portando a termine una tabella di marcia per lo sviluppo del mercato dei carburanti per motori a gas, ha confermato l'ufficio stampa del ministero. Il governo intende organizzare il lavoro con Gazprom, Rosneft e Novatek in modo da includere nella roadmap l'effetto moltiplicatore dell'investimento privato di almeno 10 volte rispetto ai costi di budget. Il governo intende destinare fino a 3,5 miliardi di rubli ogni anno per cinque anni e, in particolare, 1,5 miliardi di rubli per lo sviluppo di una rete di stazioni di servizio, ammodernamento compreso. Fino a 5 miliardi di rubli saranno assegnati alle organizzazioni di leasing sotto forma di sovvenzioni per l'acquisto di mezzi e impianti in grado di funzionare a gas. (Rum)