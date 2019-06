Speciale energia: sottosegretario Crippa, obiettivo comune di Francia e Italia è abbandono del carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al settore dell'energia nucleare le differenze tra Francia e Italia "sono ben consolidate", ma nonostante questo i due paesi hanno un "obiettivo comune" che consiste nell'abbandonare il carbone nella produzione energetica e nel trasferimento massiccio verso le energie rinnovabili. Lo ha detto il sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico con delega all'Energia, Davide Crippa, a margine del secondo Forum dell'energia Francia-Italia in corso questa mattina all'ambasciata d'Italia a Parigi. "L'importante sarà fare sinergia sui punti di condivisione", ha aggiunto Crippa, secondo cui è "evidente che anche in uno scenario di scambi di energia per noi, come sistema Italia, sarà sempre più importante la qualità di energia che importiamo, che dev'essere energia green". (Frp)