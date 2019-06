Milano: la fiaccola delle "Oralimpics" arriva in piazza città di Lombardia

- Anche quest'anno l'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi ha accolto la fiaccola degli 'Oralimpics - Le Olimpiadi degli Oratori', portata dai ragazzi lombardi, che, questa mattina, ha fatto tappa in piazza Città di Lombardia, dove ha sede il palazzo della Giunta regionale. L'iniziativa è promossa da Csi Milano e Fondazione Oratori Milanesi, in collaborazione con Coni Lombardia, Cip Lombardia, Regione Lombardia, Comune di Milano e Arexpo. Da oggi sino a domenica 30 giugno 2019 si terranno diverse iniziative presso 'Mind - Milano Innovation District', il parco scientifico e tecnologico che sta sorgendo negli spazi che ospitarono Expo 2015. "Non potevamo iniziare in modo migliore la settimana che ha preceduto la terza edizione degli 'Oralimpics', le Olimpiadi degli oratori - ha detto Martina Cambiaghi rivolgendosi ai ragazzi -. Ci attendono tre giorni intensissimi all'insegna dello sport e del sano divertimento. Ricordatevi che tantissimi campioni italiani hanno mosso i loro primi passi sportivi in oratorio. Loro, come voi, erano solo animati da una grande passione. Oggi tutti questi campioni sono sempre più vicini ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026". "Gli oratori sono luoghi di aggregazione giovanile dove praticare sport gratuitamente, luoghi sicuri in cui si insegna a crescere e a diventare gli uomini di domani - ha continuato l'assessore -. Io credo molto nella 'Cultura dello sport' per educare giovani e adulti. Gli oratori devono essere il punto di partenza per educare i genitori nel rispetto delle regole sportive, nel rispetto dei propri figli e dei figli degli altri". (Com)